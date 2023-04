Disdette tifosi Juve, altra contromossa di DAZN? Maxi sconto per recuperare i clienti che hanno rinunciato all’abbonamento

In vista del rush finale della Serie A, DAZN ha studiato una nuova offerta da proporre ai propri ex clienti. 27,99 euro al mese anzichè 39,99 euro al mese per i primi 4 mesi, per chi volesse riattivare l’abbonamento.

L’offerta è valida dal 6 aprile al 10 aprile, attivabile non tramite app e utilizzando una carta di credito/debito o PayPal come metodo di pagamento. Che sia anche questo un modo per arginare le disdette dei tifosi della Juventus?

