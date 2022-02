Distorsione alla caviglia per Alessandro Bastoni dell’Inter

Quando ci si avvicinava all’intervallo di Inter-Roma di Coppa Italia di ieri, Alessandro Bastoni dopo essere andato a contrasto con Nicolò Zaniolo poggiava male il piede destro a terra. Il difensore avverte subito che non può continuare a giocare e viene sostituito da De Vrij; l’italiano è uscito dal campo quasi in lacrime zoppicando vistosamente.

Il risultato degli esami strumentali effettuati stamattina hanno dato un buon esito tutto sommato: si tratta di una distorsione alla caviglia senza nessun interessamento di legamenti né fratture ossee. Bastoni avrebbe comunque saltato 2 giornate di campionato per squalifica (anche se l’Inter potrebbe far ricorso per la seconda); si accende però una piccolissima speranza di recuperarlo per la sfida di andata di Champions League contro il Liverpool di mercoledì prossimo.