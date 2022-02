Marotta: “Niente alibi per la sconfitta del derby ma valutiamo ricorso”

SportMediaset ha intervistato l’amministratore delegato interista Beppe Marotta prima della gara poi vinta di ieri. Il dirigente inizia a parlare delle squalifiche di Bastoni e Inzaghi: “Dobbiamo analizzare con attenzione il referto del giudice sportivo, poi valuteremo il da farsi. Ma questo non deve rappresentare un alibi. Abbiamo perso la partita e dobbiamo far tesoro e saper gestire anche i momenti di sconforto. Dobbiamo migliorare anche nella gestione di queste situazioni complicate”.

“Non abbiamo mai pensato di riportare Mourinho all’Inter. Almeno, non è stata una considerazione che abbiamo fatto. Certamente, da parte di tutti i nostri tifosi, c’è grande riconoscenza per colui il quale ha scritto una delle pagine più importanti della storia del club. Se la Juve può rientrare in corsa per il titolo? E’ una squadra che deve necessariamente lottare per traguardi importanti. Nel calcio non c’è nulla di scontato”.