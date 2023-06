Divorzio Milan-Maldini: le possibili cause, dal mercato a Pioli. Visioni differenti su molti aspetti che coinvolgevano il club

Le ragioni del divorzio Milan-Maldini sono tante e non tutte sono recenti. La visione del mercato che verrà è solo una delle gocce che hanno fatto traboccare un vaso che già da un anno si stava riempendo. Da come dovrebbe essere gestito a quello fatta proprio dall’ex direttore tecnico, che non ha convinto la società rossonera.

C’è dell’altro però: tra i motivi rientra anche Stefano Pioli. Dopo la partita con lo Spezia, dove tutto era in bilico, Maldini aveva messo in discussione l’allenatore. Cosa che non era piaciuta alla società rossonera e a Cardinale, che invece ha piena fiducia nell’ex giocatore di Parma. A questa, va aggiunta la richiesta di un portavoce personale fatta da Maldini e respinta da Cardinale. Unendo i puntini, si forma un disegno: l’immagine sono le tensioni in quell’incontro tra Cardinale e Maldini. Lo scrive il Corriere dello Sport.

The post Divorzio Milan-Maldini: le possibili cause, dal mercato a Pioli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG