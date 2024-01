Djaló a bordocampo: prima volta allo Stadium per il neo acquisto arrivato negli scorsi giorni

Prima allo Stadium per l’ultimo arrivato Tiago Djaló, non convocato da Allegri a pochi giorni dal suo trasferimento in bianconero.

Il difensore portoghese è sceso a bordocampo insieme alla dirigenza della Juve con Giuntoli e Manna.

