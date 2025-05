Manca poco all’ultima sfida decisiva della stagione del Napoli, quella contro il Cagliari, che potrebbe regalare agli azzurri uno scudetto storico.

Ma paradossalmente, mentre i tifosi attendono la matematica per esplodere in festa, il futuro di Antonio Conte appare più incerto che mai. Il tecnico salentino, arrivato lo scorso luglio con l’ambizione di aprire un nuovo ciclo, potrebbe salutare Castel Volturno dopo appena un anno. Le sue dichiarazioni criptiche nei post-partita recenti, unite a una tensione mai realmente nascosta con il presidente Aurelio De Laurentiis, fanno pensare che le strade siano destinate a dividersi.

La Juventus lo osserva con grande attenzione. Il club bianconero, che chiuderà l’annata con Igor Tudor in panchina, punta su Conte per rifondare e rilanciare un progetto ambizioso. Le basi ci sono tutte: stima reciproca con la dirigenza, ambiente familiare e fame di risultati. Per il Napoli, invece, si tratterebbe dell’ennesimo strappo da ricucire, lo scorso anno fu Osimhen, quest’anno Conte. La rosa, costruita su misura per le idee del tecnico, potrebbe subire profondi cambiamenti e tra i nomi in bilico c’è quello di Romelu Lukaku, attaccante su cui Conte ha puntato molto e legato indissolubilmente al proprio allenatore. Se Conte dovesse lasciare, anche il futuro del belga potrebbe prendere un’altra direzione.

Conte lascia Napoli, Lukaku lo segue

A mettere sul piatto una riflessione chiara è stato Riccardo Trevisani, intervenuto a Televomero. Il giornalista non ha usato giri di parole: “Lukaku senza Conte potrebbe anche pensare di fare un giro in Arabia. Fossi il Napoli, senza Conte, prenderei un altro attaccante”. Una considerazione che fotografa alla perfezione la situazione: l’ex attaccante dell’Inter ha costruito il suo rendimento stagionale in perfetta simbiosi con l’allenatore, che lo ha voluto fortemente e protetto anche nei momenti più complicati. E i numeri confermano l’impatto di Lukaku al Napoli.

In Serie A, il belga ha collezionato 35 presenze, segnando 13 gol e servendo 10 assist. A questi si aggiunge un contributo in Coppa Italia, con un assist in 26 minuti di utilizzo. Una stagione solida, che però, senza il riferimento tecnico che l’ha rilanciato, potrebbe non bastare a trattenerlo sotto il Vesuvio. Il mercato dell’Arabia Saudita osserva e resta alla finestra, pronto a offrire contratti milionari e per Lukaku, ormai non più giovanissimo, potrebbe essere il momento di valutare nuove sfide. Per il Napoli, invece, la priorità sarà chiarire il nodo allenatore: perché da lì passeranno anche le scelte su chi guiderà l’attacco nella prossima stagione.