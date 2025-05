In Serie A si prepara una vera rivoluzione in panchina, per Allegri e, soprattutto Conte, c’è già la firma.

Certe notizie arrivano così, all’improvviso. Senza annunci ufficiali, senza comunicati stampa, ma con la naturalezza di chi la sa lunga e non ha bisogno di giri di parole. Un’intervista apparentemente innocua, una domanda diretta e una risposta che, nel giro di pochi minuti, fa il giro del Paese.

Perché quando a parlare è uno le cui parole pesano non c’è spazio per i dubbi. Una figura autorevole non solo per quello che ha rappresentato in campo, ma perché da anni continua a muoversi tra addetti ai lavori, dirigenti e calciatori come uno che sa sempre cosa succede davvero dietro le quinte.

C’è già la firma di Conte ed Allegri

Durante una recente intervista rilasciata a Sky Sport, l’ex capitano giallorosso Francesco Totti è stato chiamato a dire la sua sul prossimo allenatore della Roma. La risposta? Secca, tagliente e carica di significati: “Per me Conte e Allegri hanno già firmato per altre squadre”. Una frase che ha immediatamente acceso il dibattito, perché in quelle parole c’è molto più di un’opinione. C’è la certezza che i giochi siano ormai fatti. E, in effetti, chi vive da vicino l’ambiente sa bene che certe trattative si chiudono molto prima che escano sui giornali.

Senza ombra di dubbio, il nome di Antonio Conte era da tempo al centro di voci sempre più insistenti. Il suo ritorno a casa sembrava cosa fatta da settimane, e ora, secondo quanto lasciato intendere da Totti, l’approdo alla Juventus è realtà. Un ritorno che sa di ricongiungimento, di missione da completare. Perché se è vero che Conte ha già lasciato un segno profondo a Torino, è altrettanto vero che stavolta arriva con una voglia diversa, quella di ricostruire dalle fondamenta e riportare la squadra ai fasti di un tempo. E pare che le firme, ormai, siano state messe.

Ma la vera sorpresa riguarda Max Allegri. Escluso dalla corsa alla panchina della Roma, secondo Totti il tecnico livornese avrebbe già trovato una nuova destinazione. I rumors portano dritti al Napoli, a sostituire proprio Antonio Conte. Allegri, con la sua capacità di gestire pressioni e spogliatoi complicati, potrebbe essere la figura giusta per riportare stabilità dopo l’addio di Conte. Non sarebbe solo una scelta logica, ma anche una risposta forte a chi lo dava per finito dopo l’addio alla Juventus.

Il bello, però, è che queste rivelazioni non arrivano da giornalisti o insider di mercato, ma da un ex numero 10 che, quando parla, lo fa con la sicurezza di chi ha ancora un piede dentro il sistema. E quindi adesso cambia tutto. Perché se davvero Conte ha firmato con la Juve e Allegri con il Napoli, allora ci aspetta un’estate di fuoco.