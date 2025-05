La Juve ha deciso di mollare Victor Osimhen: il bomber nigeriano costa troppo, i bianconeri hanno già in mano un altro super attaccante.

La Juventus lavorerà in estate per rinforzare un po’ tutti i reparti, anche se la priorità sembra essere soprattutto l’attacco. Davanti, data l’ormai infinita lungodegenza di Milik, i bianconeri hanno solo due centravanti di ruolo, ovvero Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani. Entrambi, oltretutto, non sono affatto certi di rimanere a Torino.

Il bomber serbo, richiesto da club di Premier League, vedrà scadere il suo contratto con la Vecchia Signora nel 2026 ed entrambe le parti non sembrano più disposte a trattare il rinnovo. Il francese, invece, vorrebbe rimanere in bianconero ma l’operazione per acquisirlo definitivamente dal PSG è piuttosto complessa.

Ecco perché Cristiano Giuntoli si è messo al lavoro per cercare almeno una punta di spessore per il prossimo anno. Da diverse settimane si parla di un forte interessamento della Juventus per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, in prestito al Galatasaray (trascinato al successo in Super Lig e in Coppa di Turchia dai tantissimi gol del bomber), verrà ceduto definitivamente dal Napoli in estate.

La Juve molla Osimhen: arriva un altro super bomber

Osimhen ha una clausola per i club esteri da 75 milioni di euro: l’impressione è che il club del presidente De Laurentiis ne voglia almeno 85 per accettare di lasciarlo partire in direzione Torino. Una cifra davvero troppo alta per le casse bianconere: per questo la dirigenza juventina sta virando verso un altro attaccante che negli ultimi anni ha segnato a raffica.

Stiamo parlando di Victor Gyokeres, attaccante svedese che il prossimo 4 giugno compirà 27 anni. La scorsa stagione Gyokeres ha messo a segno 43 reti con la maglia dello Sporting Lisbona in tutte le competizioni, attirando l’attenzione di tutti i big club europei. Quest’anno il bomber nordico ha fatto ancora meglio: 53 reti e 13 assist in 51 presenze tra campionato e coppe.

Una vera e propria macchina da reti che lo Sporting Lisbona farebbe partire solo davanti a una cifra ‘monstre’. I portoghesi chiedono infatti 100 milioni di euro per il proprio bomber ma sono disposti ad accettarne anche 80-85. La differenza rispetto a Osimhen sta nell’ingaggio: l’attaccante nigeriano ha uno stipendio da 10 milioni di euro all’anno e non ha intenzione di fare sconti nemmeno alla Juventus. Gyokeres, invece, guadagna 2,4 milioni di euro lordi a stagione: un dettaglio che spinge Giuntoli verso l’ex Coventry.