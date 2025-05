La Juventus cerca il nuovo allenatore e il nome di Conte è quello più ‘caldo’, ma spunta anche il profilo a sorpresa: “È il tecnico perfetto”

Un solo nome per la Juventus. Un solo allenatore per tornare a vincere. È Antonio Conte il desiderio di tutto il mondo bianconero, il tecnico che potrebbe rendere concreta la voglia e l’ambizione di vincere nuovamente.

L’allenatore salentino lo ha dimostrato a Napoli: è ancora in grado di fare la differenza, è ancora capace di prendere una squadra in crisi e portarla fino al tetto d’Italia. Lo ha fatto con gli azzurri, a Torino sperano possa ripetersi alla Juventus, lì dove ha già vinto (sia da calciatore che da allenatore) e dove tutti vogliono che torni.

I dubbi del passato (poteva tornare già lo scorso anno) sono stati spazzati via: alla Juve non vogliono più allenatori ‘alla moda’, niente più tecnici giochisti e giovani. Si punta all’esperienza, si punta al risultato, due caratteristiche che contraddistinguono la carriera di Conte. Ma per riabbracciarsi servirà prima l’addio al Napoli e, anche se tutto lascia presagire che andrà così, con De Laurentiis nulla è scontato. Bisognerà aspettare l’incontro tra i due per capire se davvero ci sarà la separazione dopo il trionfo, passo fondamentale per poi rivederlo a Torino.

Ma c’è anche chi crede che il nome giusto per la Juventus non sia quello di Conte: un nome a sorpresa, un tecnico che – probabilmente – farebbe storcere il naso al popolo bianconero.

Juventus, niente Conte: “Conceicao il tecnico ideale”

Sergio Conceicao tecnico ideale per la Juventus. A dirlo è il giornalista Emanuele Gamba, intervenuto ai microfoni di Juve Zone su Calciomercato.it.

Gamba ha confermato che Conte è il candidato forte per la panchina della Juventus, ma anche analizzato quello che a suo parere sarebbe un allenatore ideale per i bianconeri: Sergio Conceicao. “Il tecnico perfetto per la Juventus – le sue dichiarazioni – sarebbe Conceicao: se questa estate la Juve avesse preso lui e il Milan Thiago Motta il campionato sarebbe finito diversamente“.

Gamba quindi spiega: “Conceicao lo reputo un eccellente tecnico che è finito in questo gorgo che è il Milan attuale, dove sarebbero affondati tutti“. Il portoghese quindi come idea per la Juventus, anche se destinata a restare tale. A Torino hanno solo un nome in testa ed è quello di Antonio Conte: si aspetta l’addio al Napoli, prima di affondare il colpo per il grande e desiderato ritorno.