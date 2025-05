Quando l’arbitro ha fischiato tre volte al “Maradona”, il Napoli ha potuto festeggiare il suo quarto Scudetto della storia. Il secondo nel giro di pochi anni, ma questo ha un sapore diverso.

Non solo per il modo in cui è arrivato – battendo il Cagliari per 2-0 con una prestazione autoritaria – ma anche per ciò che potrebbe rappresentare per il futuro della squadra e, soprattutto, del suo condottiero. Antonio Conte, salentino di ferro, ha guidato i partenopei in un campionato difficile, vissuto per mesi all’inseguimento di un’Inter apparentemente destinata al titolo.

La rimonta costruita giornata dopo giornata, tra solidità tattica e carattere, ha restituito alla piazza quella fame che sembrava smarrita. Ma ora si apre una fase ancora più delicata: convincere Conte a restare. Le frizioni con Aurelio De Laurentiis non sono mai state un segreto e il pressing della Juventus è forte. Tuttavia, questo successo potrebbe cambiare tutto. Vincere, si sa, è il miglior modo per ricucire gli strappi e ora il presidente è pronto a rilanciare: un mercato ambizioso per trattenere il tecnico e costruire un ciclo duraturo.

De Laurentiis tenta Conte: arrivano quattro colpi