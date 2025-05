Il Napoli sogna in grande: dopo lo scudetto De Laurentiis vuole costruire una squadra stellare con De Bruyne e Sané nel mirino.

Quando si vince uno scudetto, il rischio più grande è quello di sedersi, di pensare che il difficile sia stato fatto. Ma evidentemente, Aurelio De Laurentiis non ragiona così. Il presidente del Napoli, dopo aver riportato il tricolore all’ombra del Vesuvio dopo più di trent’anni, non sembra intenzionato a fermarsi.

Anzi, sembra proprio l’opposto. La sua idea, chiarissima, è quella di trasformare il Napoli in una potenza stabile, non solo in Italia ma anche in Europa. Non più un outsider, ma una big a tutti gli effetti, capace di imporsi in Champions con una rosa da sogno.

Un Napoli da sogno, chi arriva insieme a De Bruyne

Le indiscrezioni che arrivano in queste settimane raccontano di un club in fermento, che lavora in silenzio ma con ambizioni altissime. E i nomi che circolano non sono affatto secondari. In cima alla lista c’è Kevin De Bruyne, centrocampista belga simbolo del Manchester City, uno dei calciatori più completi e determinanti degli ultimi dieci anni. Il suo arrivo sarebbe un colpo da novanta, uno di quelli che cambiano il volto e la percezione di una squadra in un solo istante. Un sogno che, per quanto possa sembrare difficile, De Laurentiis sta provando a rendere concreto.

Però, il piano non finisce qui. C’è un altro nome, e arriva dalla Germania. Dalla Bundesliga, per la precisione. Si tratta di Leroy Sané, esterno d’attacco in forza al Bayern Monaco, il cui contratto è in scadenza a giugno. Un’occasione che il Napoli non vuole lasciarsi sfuggire. L’idea di poterlo prendere a parametro zero intriga e non poco la dirigenza azzurra, che sta cercando di anticipare la concorrenza con un’offerta seria e un progetto tecnico convincente. Sané, infatti, rappresenterebbe un’aggiunta perfetta per un attacco già talentuoso, capace di saltare l’uomo, segnare e creare occasioni con continuità.

Senza ombra di dubbio, il mercato azzurro si sta muovendo su un livello che, fino a poco tempo fa, sembrava riservato solo a club dal portafoglio infinito. Ma il successo ottenuto, il ritorno mediatico, e la possibilità di giocare stabilmente la Champions League hanno cambiato tutto. Napoli non è più una semplice tappa di passaggio: può diventare una destinazione desiderata, anche per campioni affermati. E il lavoro della società, da questo punto di vista, è stato silenzioso ma strategico.

Certo, non sarà facile chiudere operazioni di questo calibro. De Bruyne e Sané sono nomi pesanti, che portano con sé aspettative, ingaggi e trattative complesse. Però De Laurentiis ha dimostrato di sapersi muovere, di avere una visione chiara e la volontà di investire laddove serve davvero. La piazza, da parte sua, è pronta a sognare ancora. Perché dopo aver toccato il cielo con lo scudetto, ora vuole continuare a guardare in alto. E se questi sono i presupposti, il futuro del Napoli può essere ancora più luminoso del passato recente.