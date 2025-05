Con la stagione di Serie A ormai archiviata, l’attenzione in casa Inter si concentra tutta su un ultimo, fondamentale appuntamento: la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

È questo l’obiettivo che può dare un senso epico all’annata nerazzurra e consegnare Simone Inzaghi alla storia del club. Ma, paradossalmente, potrebbe anche rappresentare il suo canto del cigno. Dopo quattro anni alla guida dell’Inter, l’allenatore piacentino riflette seriamente sul suo futuro, e le voci su un possibile addio a Appiano Gentile si fanno sempre più insistenti. La crescita esponenziale della squadra sotto la sua gestione è sotto gli occhi di tutti: finali europee, trofei nazionali e un’identità tattica chiara e riconosciuta. Ma il tempo del calcio moderno impone cicli brevi e cambi di prospettiva rapidi.

Inzaghi sembra averlo compreso e guarda con attenzione alle opportunità che arrivano da fuori Europa. Su tutte, quella dell’Al Hilal, club saudita disposto a fare carte false pur di averlo in panchina. La cifra proposta è da capogiro: 20 milioni di euro netti a stagione, un’offerta che pochi al mondo possono permettersi e che nessun altro club europeo pare in grado di eguagliare. Un’offerta così ricca ha inevitabilmente acceso i riflettori su una possibile svolta nella carriera di Inzaghi. L’Arabia Saudita, con i suoi petrodollari, ha già strappato grandi nomi al calcio europeo e il tecnico dell’Inter potrebbe essere il prossimo a cedere alle lusinghe del Medio Oriente.

La Champions non cambia le cose, Inzaghi va in Arabia

Secondo Paolino, direttore di Bianconera News, non ci sono dubbi: anche in caso di trionfo nella finale di Champions League contro il PSG, Simone Inzaghi dirà addio all’Inter per accettare la corte dell’Al Hilal. Una scelta dettata non solo dalla cifra astronomica messa sul tavolo dal club saudita, ma anche dalla volontà del tecnico di chiudere il suo ciclo nerazzurro al massimo possibile. Dopo quattro anni intensi, coronati da un eventuale titolo europeo, Inzaghi potrebbe davvero decidere di abbandonare il calcio europeo per abbracciare una realtà nuova e radicalmente diversa.

La scelta, se confermata, non sarebbe priva di conseguenze. Lasciare l’Europa significa allontanarsi dalle competizioni più prestigiosa, rinunciare ai riflettori della Serie A e della Champions, e mettersi in gioco in un campionato che, per quanto in crescita, non offre lo stesso prestigio. Ma proprio qui potrebbe risiedere il fascino della sfida: portare le proprie idee in un contesto emergente, contribuire a costruire un nuovo modello e, perché no, aprire un nuovo capitolo personale all’insegna della novità e dell’ambizione. In attesa della finale di Monaco di Baviera, tutto resta sospeso. Ma il profumo dell’Arabia pare già nell’aria…