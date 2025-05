Con la fine della stagione, travagliata e priva di obiettivi di rilievo, per la Juventus si apre ufficialmente un nuovo capitolo: quello di un calciomercato scoppiettante.

Un mercato che, per le squadre impegnate nel prossimo Mondiale per Club, si presenta ancor più intenso grazie alla finestra anticipata già nel mese di giugno. Le manovre in casa bianconera ruotano attorno ad un nome in particolare, quello di Dušan Vlahović. L’attaccante serbo, arrivato a Torino tra grandi aspettative, ha vissuto una stagione dai toni contrastanti, soprattutto sotto il profilo ambientale.

Fino all’arrivo di Igor Tudor, che ha ridato un minimo di ordine tattico e serenità alla squadra, Vlahović è apparso spesso fuori dal contesto, demotivato e poco valorizzato. Tuttavia, la sua qualità resta indiscutibile. Il contratto in scadenza nel 2026 impone riflessioni urgenti: cederlo ora o rischiare di perderlo svalutato. Da qui l’ipotesi più clamorosa: una permanenza in Serie A, in un contesto dove potrebbe rilanciarsi da protagonista. La necessità di fare cassa e il nuovo ciclo in costruzione alla Continassa potrebbero portare a decisioni coraggiose. E uno scenario inatteso comincia a prendere forma.

Osimhen-Vlahovic: scambio folle in Serie A

Con 36 gol in 40 presenze, Victor Osimhen ha fatto faville con la maglia del Galatasaray. Ma il prestito è agli sgoccioli e l’attaccante nigeriano farà ritorno a Napoli, dove ad accoglierlo non ci sarà il tappeto rosso. I rapporti con Aurelio De Laurentiis sono infatti logori, al punto che il presidente azzurro non ha alcuna intenzione di proseguire il rapporto (la cosa è reciproca). I club interessati sono molti, ma tra questi spicca proprio la Juventus, dove Cristiano Giuntoli ha da tempo cerchiato in rosso il suo nome. L’ex dirigente del Napoli sogna un colpo che possa rilanciare l’attacco bianconero e regalare al nuovo allenatore un terminale offensivo di livello internazionale. Per questo motivo, le due strade – quella di Vlahovic e quella di Osimhen – potrebbero presto incrociarsi in modo clamoroso. Si profila infatti uno scambio a dir poco inaspettato: Vlahović al Napoli, Osimhen alla Juventus.

Un affare che, se ben calibrato, potrebbe accontentare entrambe le società. Il Napoli avrebbe così un centravanti giovane, ancora da plasmare ma con enormi margini di crescita. Un profilo che, sotto la guida di un tecnico come Antonio Conte (ancora in bilico), potrebbe trovare continuità. In casa Juventus, invece, l’arrivo di Osimhen porterebbe fisicità, esperienza e fiuto del gol. Sebbene le valutazioni dei due non coincidano – con Osimhen ben più costoso – i bianconeri potrebbero inserire un conguaglio economico per pareggiare l’operazione. Un affare complicato, ma non impossibile, soprattutto se entrambe le parti decideranno di superare le rivalità per perseguire obiettivi concreti.