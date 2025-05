L’annuncio fa felice tutti i tifosi della Juventus che pregustano la grande novità: in bianconero da Pallone d’Oro

La Champions è lì, a tre passi. Basta vincere contro il Venezia per poter conquistare il quarto posto e proiettarsi al futuro. Un futuro che con gli introiti della principale competizione europea può essere all’insegna dell’ambizione: la Juventus vuole tornare a vincere e per farlo la società è pronta a fare una importante campagna acquisti.

Una campagna che partirà dall’allenatore: Antonio Conte è il prescelto e si aspetta soltanto che finisca il campionato per dare l’assalto definitivo. Conte e non solo perché i bianconeri vogliono costruire una rosa in grado di vincere lo scudetto e di essere altamente competitiva anche in Europa. Servirà dunque inserire 3-4 calciatori di livello, magari uno in ogni ruolo, per dare concretezza ai progetti juventini.

Acquisti, ma anche conferme perché i talenti attualmente presenti nella rosa bianconera non dovranno essere ceduti, altrimenti sarebbe come iniziare tutto daccapo. Daccapo non vuole ricominciare Kenan Yildiz: il 20enne attaccante turco ha avuto una stagione altalenante, invischiato nei problemi accusati dalla squadra.

Il suo talento però non è mai stato in discussione, tanto che per lui si sono mosse diverse big europee. L’idea bianconera è però puntarci per il presente e per il futuro, un progetto che potrà avere risvolti importanti sulla carriera del calciatore.

Juventus, Yildiz per il futuro: “Da Pallone d’Oro”

Si ripartirà da Yildiz che il numero 10 sulle spalle non lo ha avuto per caso. Dovrà essere lui il simbolo della Juventus che verrà e con Conte – sempre se sarà lui davvero il nuovo allenatore bianconero – potrà fare il salto di qualità che tutti aspettano.

Un salto ostacolato quest’anno dalle difficoltà patite dalla squadra. Yildiz non è riuscito a caricarsi la Juve sulle spalle ed ha finito per essere invischiato nei problemi bianconeri. Una volta risolti però, lo stesso turco potrebbe beneficiarne, tanto che Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio esterna la sua convinzione: “Quando la Juve si dà una sistemata e trova un po’ di continuità finisce nei 30 del Pallone d’Oro. Perché quindi dobbiamo stare lì a giudicarlo ogni partita?”

Una domanda che non ha risposta, ma che indica la strada da seguire per godersi l’esplosione del talento di Ratisbona: una Juve vincente che possa permettere a Yildiz di sprigionare tutta la sua classe. Fino ad arrivare al Pallone d’Oro.