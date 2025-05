Jannik Sinner ha appena ripreso a giocare nel tennis che conta, anche se una fake news lo ha riguardato di recente.

Jannik Sinner è un vero e proprio fuoriclasse, che finalmente è tornato a giocare in un campo da tennis dopo ben tre mesi di squalifica. Purtroppo non è riuscito a vincere gli Internazionali d’Italia, pur essendo riuscito ad accedere alla finalissima poi persa contro Carlos Alcaraz. In ogni caso, il tennista italiano si prepara per i match che lo attendono in ottica futura.

Ci riferiamo in modo particolare a al Roland Garros, il torneo francese fra i più prestigiosi del circuito che fra pochi giorni entrerà nel vivo. Oltre a quelli che saranno i match di quest’anno, comunque, Sinner deve organizzare anche il suo futuro e quello del suo staff. In tal senso, nelle ultime ore aveva iniziato a girare una notizia davvero straordinaria, che però è già stata smentita dal diretto interessato.

Jannik Sinner, arriva la fake news: di cosa si tratta

Dopo le indiscrezioni che lo volevano in direzione di Jannik Sinner, per sostituire l’uscente Darren Cahill, arriva la smentita da pare di Carlos Moya, famoso per essere stato numero 1 al mondo della classifica ATP e per aver allenato con successo Rafael Nadal. I rumors spingevano Moya all’interno dello staff di Sinner a partire dalla prossima stagione.

In ogni caso, l’allenatore spagnolo ha già smentito la notizia ai microfoni della Radio Nacional de Espana. Le sue parole sono state a dir poco laconiche: “Fake news grossa come una casa”. A quanto pare, quindi, non c’è niente di vero sul coinvolgimento futuro per quanto riguarda Carlos Moya tra le file di Jannik Sinener, che rimane comunque alla ricerca di un allenatore per il suo futuro. L’obiettivo, a prescindere dai rumors tanto lontani dalla realtà quanto quelli più vicini che mai a rappresentare il vero, è quello di trovare qualcuno adatto alle esigenze del campione italiano, che punta a superare altri traguardi per confermarsi numero 1 della classifica ATP.

Dopo essere tornato a giocare in un match di altissimo livello come quello che ha disputato contro Carlos Alcaraz a Roma, si prepara alla seconda metà del 2025 con irriducibile determinazione e l’obiettivo chiaro di puntare a conquistare altri traguardi straordinari che possano arricchire la sua carriera già di per sé fenomenale. Al di là dell’allenatore che penserà alle sue prestazioni future, Sinner l’obiettivo in mente ce l’ha: il Roland Garros, e poi viene tutto il resto.