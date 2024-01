Djalo Inter: la situazione tra nerazzurri e Juve per gennaio e non solo. Chi la spunterà per il difensore centrale del Lille?

Da tempo nel mirino del calciomercato Inter, Tiago Djalo resta il profilo preferito dai nerazzurri per la difesa. I dirigenti nerazzurri pare non abbiano però intenzione di affondare il colpo già per gennaio, avendo però fatto passi avanti importanti per l’arrivo del portoghese a giugno a parametro zero. In questa situazione si è infilata anche la Juve, che anch’essa ha messo nel mirino il centrale del Lille. A parlare della situazione legata al centrale è Luca Marchetti su Sky Sport.

LE PAROLE – «Tiago Djalo è un giocatore che vogliono sia Inter che Juve, però non è detto che debba arrivare per forza a gennaio. Anzi, se dovesse arrivare a gennaio è più facile che vada alla Juventus piuttosto che all’Inter, perché va in scadenza di contratto. L’Inter è in vantaggio invece per averlo a giugno. Scelta di avere 4 attaccanti confermata anche per gennaio».

L’articolo Djalo Inter: la situazione tra nerazzurri e Juve per gennaio e non solo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG