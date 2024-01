Djalo Juve, sempre più vicino il colpo per la difesa bianconera: con una cessione arriva anche la fumata bianca

La Juve e Tiago Djalo sono sempre più vicini. Come scrive Tuttosport, anche il portoghese è stato convinto dopo la “minaccia” del Lille di tenerlo sei mesi fuori rosa nel caso in cui non avesse accettato la destinazione bianconera.

I francesi sono spinti dai 3,5 milioni messi sul piatto subito da Torino, mentre l’Inter aspetterebbe l’estate per ingaggiare il centrale a zero. Ora servirebbe solamente una cessione e in questo senso il passaggio di Ranocchia al Palermo a titolo definitivo potrebbe dare una mano, perchè permetterebbe di accumulare quei liquidi necessari da reinvestire sul portoghese.

The post Djalo Juve, colpo sempre più vicino. Una cessione e arriva la fumata bianca appeared first on Juventus News 24.

