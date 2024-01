Iling-Junior, il gol di Salerno cambia il futuro del gioiellino inglese? Ecco cosa filtra sul suo possibile futuro

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il gol di Salerno potrebbe essere uno dei primi mattoncini che Iling-Junior sta mettendo su per costruire il muro della permanenza alla Juventus.

Tante le offerte arrivate per l’inglese negli ultimi mesi, ma fino ad oggi nessuna trattativa si è concretizzata (con i club di Premier o il Monza che lo vuole in prestito). In Coppa Italia non aveva convinto, ieri si è riscattato: basterà questo per rivederlo alla Continassa il primo febbraio? Forse si, forse no, ma considerando anche la forma di Kostic…

The post Iling-Junior, il gol cambia il futuro? La Juve e le offerte: cosa filtra appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG