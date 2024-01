Djalo Juve, il difensore arriva domenica a Torino: le cifre del colpo di mercato. Tutti i dettagli della trattativa

Djalo è atteso a Torino per domenica. E il giorno dopo svolgerà le visite mediche iniziando così la sua avventura alla Juve. A riferirlo è Fabrizio Romano via Twitter.

Il difensore firmerà un contratto fino al 2028. Il costo del colpo di mercato della Juve è di 3,5 milioni più percentuale di futura rivendita al Lille (10%). Djalo non sarà girato in prestito, ma resterà in bianconero alla corte di Allegri.

