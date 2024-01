Djalo Juve, sorpasso sull’Inter: il difensore dice si ai bianconeri. Al via la trattativa con l’agente per l’ingaggio

La Juve ha quasi bloccato Djalo, sorpassando l’Inter a cui si era promesso per trasferirsi da giugno, alla scadenza del suo contratto.

Come spiegato da Di Marzio a Sky Sport, il difensore oggi ha dato un’apertura importante ai bianconeri per trasferirsi subito a Torino, dando il via alla trattativa con il suo agente riguardo l’ingaggio. La Juve offre 3 milioni al Lille e resta da capire se l’Inter proverà una controffensiva.

