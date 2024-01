La Juventus farà l’assalto decisivo a Djalo solamente dopo la partita di campionato con la Salernitana, l’Inter è beffata

L’edizione odierna di Tuttosport aggiorna sulla vicenda Djalo, obiettivo di mercato dell’Inter.

Dopo la partita di campionato con la Salernitana, la Juventus farà l’assalto decisivo con il procuratore in modo da assicurarsi le prestazioni del difensore. Due opzioni per il suo futuro poi: restare al Lille in prestito fino a giugno o vestire subito bianconero. Niente da fare ormai per i nerazzurri.

L’articolo Djalo Juventus, pronto l’assalto decisivo al difensore: e l’Inter… proviene da Inter News 24.

