Tiago Fernandes, ex tecnico di Djalo, ha raccontato le doti tecniche del giocatore, spingendolo verso l’Inter, che meglio saprebbe usarle

Ai microfoni di Sportitalia, Tiago Fernandes, che ha allenato Djalo allo Sporting Lisbona, racconta così all’Inter il giocatore, obiettivo del calciomercato estivo.

DJALO – «Davvero un ottimo giocatore. Molto veloce e che riesce a mantenere una concentrazione molto alta nell’uno contro uno. Ha una buona qualità ed approccia bene le partite fin dal primo minuto. C’è una qualità fra queste che però va sottolineata più delle altre. La velocità. Se giochi con Tiago in squadra sai che puoi tenere la linea difensiva molto alta, perché è capace di controllare grande spazio alle proprie spalle e dietro la linea della difesa»

INTER E IL 3-5-2 – «Penso che sarebbe un buon sistema di gioco dove utilizzarlo, si adatterebbe perfettamente. Lo vedrei bene come braccetto di destra nei 3 dietro, soprattutto. Perché è molto bravo nel costruire gioco, nel controllo di palla, nel farla girare, ma anche nel far partire l’azione offensiva. E aggiungo una cosa. Sa anche attaccare. Ha un’ottima capacità di decidere come gestire la sfera nella metà campo avversaria ed ha un buon passaggio fra le linee, per gli attaccanti. E quando la perde è molto veloce a correre all’indietro per recuperarla»

