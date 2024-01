L’ex calciatore Franco Causio ha ricordato l’acquisto sfumato dell’Inter Lazar Samardzic, ora in trattativa col Napoli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Franco Causio parla così dell’ex obiettivo dell’Inter Lazar Samardzic, ricordando la complicata trattativa, poi sfumata.

SAMARDZIC – «Samardzic è un calciatore promettente e che ha margini di miglioramento notevoli. A Udine ha fatto cose eccellenti, ma Napoli è un’altra piazza e lì dovrà dare di più. Non potrà permettersi di fare il minimo sindacale se vuole essere il migliore, dovrà dare sempre tutto e mettercela tutta. Ha un bel calcio, un buon tiro in porta ed è molto bravo. Bisogna convincere ancora il padre però, meglio non fidarsi perché con l’Inter fece saltare tutto quando in realtà si era in dirittura d’arrivo»

