Il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti è molto carico in vista del big match di domani a San Siro.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Berat Djimsiti alla vigilia di Inter-Atalanta. “L’Inter ha giocatori di qualità, esperienza. E sanno portare a casa anche partite non giocate benissimo. Adesso che il Napoli ha già vinto lo scudetto, direi che è la squadra più in forma del campionato”.

Giampiero Gasperini

“Inter stanca per la finale di Coppa Italia No: quando giocavamo in Europa, dunque ogni tre giorni, per me era molto meglio. Vinci o perdi, devi dimenticare, ripartire subito. Come farà l’Inter. Qualificazione in Champions? Per il momento abbiamo la Conference, ma può esserci l’Europa League, se non la Champions. E se vinciamo in casa dell’Inter, quella famosa speranza sarà un pochino più concreta“.

