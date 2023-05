L’ex portiere Simone Braglia, intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio, ha commentato la stagione disputata dall’Inter di Simone Inzaghi

Braglia ha analizzato così la stagione disputata dall’Inter:

«Ci si deve domandare in società perché è arrivato in finale in Champions Inzaghi e in campionato ha avuto 12 sconfitte? Non è un tabellino positivo per uno che può fare molto più di oggi. Hai perso con squadre più che abbordabili, non solo contro big. Stona il raffronto tra le coppe e il campionato, è un dato che va comunque valutato».

L’articolo Braglia: «Il campionato dell’Inter va valutato, ha perso troppe partite» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG