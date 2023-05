L’ex calciatore Massimo Brambati ha commentato il cammino dell’Inter in Champions League: le dichiarazioni a Tmw Radio

Brambati ha spiegato così il cammino in Champions League dell‘Inter:

«Chi arriva in finale di Champions è perché lo ha meritato. Ma non mi posso girare dall’altra parte e dire che dagli ottavi in poi una certa fortuna nei sorteggi c’è stata. Detto questo ha meritato la finale, ma in campionato ha perso 12 partite, anche con squadre abbordabili. Finchè non è approdata in semifinale, i dirigenti hanno messo in discussione Inzaghi».

