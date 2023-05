Djimsiti: «Qualificazione Champions? E’ lontana, ma…». Le parole del difensore dell’Atalanta prima del match contro il Verona

Berat Djimsiti ha parlato ai microfoni di Dazn della corsa Champions, di cui fa parte anche il Milan. Ecco le parole del difensore dell’Atalanta prima del match contro il Verona:

«La Champions è più lontana, dobbiamo pensare all’obiettivo più vicino e fare bene per riscattare le ultime due sconfitte. Nel secondo tempo di Salerno non abbiamo fatto bene, abbiamo guardato cosa non andava e in allenamento abbiamo dato il 110%»

