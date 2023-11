Novak Djokovic scrive alla Juve: il messaggio del tennista serbo, oggi ospite dei bianconeri allo Stadium per assistere alla sfida col Cagliari

C’era anche Novak Djokovic oggi all’Allianz Stadium, dove ha assistito alla vittoria della Juve sul Cagliari, ospite dello stesso club bianconero.

IL MESSAGGIO – «È un piacere guardare due maestri del loro mestiere all’opera. Buona fortuna per il futuro fratelli e grazie per aver rappresentato la Serbia nel mondo. Un piacere guardare i nostri campioni Serbi. Buona fortuna per il futuro. Grazie a @juventus per l’ospitalità e la gentilezza» ha poi scritto lo stesso tennista serbo su Instagram.

