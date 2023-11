Juventus, ora forza Frosinone: i tifosi chiedono a Soulé e Kaio di abbattere l’Inter che fa visita proprio ai ciociari

La Juve è momentaneamente prima in classifica in Serie A, ma stasera alle 20.45 l’Inter schederà in campo a San Siro contro il Frosinone in cui militano in prestito ben tre gioielli bianconeri: Barrenechea, Kaio Jorge e soprattutto a Matias Soulé. A loro, attraverso i social, i tifosi stanno chiedendo di fermare i nerazzurri

Matias Soulé, diamante argentino, ha già realizzato la bellezza di 5 reti in campionato. La possibilità che il funambolo argentino apra le danze al “Meazza” è in lavagna a 11 mentre un suo sigillo in un qualsiasi momento del match vale 4.80. Nel Frosinone gioca anche un altro talento della “Vecchia Signora“: Kaio Jorge. Un gol del brasiliano è proposto a 6.10.

