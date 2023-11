Juve Cagliari, non solo luci: la Gazzetta scova due insufficienze tra i bianconeri in campo allo Stadium. Loro non sono piaciuti

Nonostante la buona prestazione di squadra fornita dalla Juventus nella vittoria casalinga col Cagliari, questa mattina La Gazzetta dello Sport assegna l’insufficienza, se pur lieve, in pagella a due bianconeri.

KEAN 5,5 – Sgobbare non basta, quando si è centravanti, ogni tanto bisogna fare gol e Kean sta ancora a 0 in 9 giornate. Spreca due grosse opportunità.

MIRETTI 5,5 – Non brillantissimo, poco coinvolto, e non si capisce se sia lui a defilarsi o se sia la squadra a non connettersi con lui. Forse patisce la fisicità di Prati, suo dirimpettaio.

