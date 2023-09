Djorkaeff: «Giroud diverso da Thuram. L’ho visto di recente e…». Le sue dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta

Youri Djorkaeff è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare di Inter e Milan. Le sue parole.

INTER TRA LE FAVORITE IN CHAMPIONS – «Impossibile ora pensare chi possa vincere a giugno. La Champions è talmente lunga, imprevedibile, basata su dettagli e sul momento di forma in un determinato momento. Certo, quali siano le big europee lo sappiamo tutti e per storia e qualità l’Inter è una di queste».

THURAM HA BATTUTO GIROUD – «Beh, sono giocatori molto diversi. Olivier ha più esperienza e anche lui è un mio caro amico: l’ho visto di recente durante la prima partita di rugby e parlavamo proprio di questo derby, che poi per lui è andato male. Rispetto a Giroud, che è più centravanti, Marcus è capace di giocare su tutto il fronte offensivo. Hanno giocato insieme in nazionale e non sono egoisti, per questo non mi piace metterli uno contro l’altro».

