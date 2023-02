Sono queste le parole di Youri Djorkaeff, ecco cosa dice l’ex giocatore nerazzurro su Amazon Prime Video sull’Inter.

Ecco le parole di Youri Djorkaeff, l’ex Inter parla dei nerazzurri ad Amazon Prime Video: “Mkhitaryan? Mio fratello armeno. L’ho incontrato, spero di avergli dato forza. Ha fatto molto per il calcio mondiale e anche per quello armeno. Barella e Dimarco mi piacciono. Sono giovani e sono il futuro dell’Inter e della Nazionale. Il mio gol è finito sugli abbonamenti, Moratti voleva farci una statua, ma San Siro non apparteneva all’Inter.“

Conclude così l’ex calciatore francese: “C’era gente a cui piaceva il calcio, ci piaceva andare in campo insieme, è stata la più grande cosa che abbiamo dato ai tifosi. Prima giornata a casa di Moratti, mi dice lasciamo parlare loro del contratto, noi andiamo a mangiare”.

