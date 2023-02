Sono queste le parole di Sandro Mazzola, l’ex calciatore parla intervistato da Mi-Tomorrow, ecco cosa dice sull’Inter.

Ecco le parole di Sandro Mazzola che su Mi-Tomorrow aveva già indovinato le scelte di formazione di Simone Inzaghi dell’Inter: “Se può andare fino in fondo? Per me sì, ha le qualità per farlo. Dzeko o Lukaku? È una bella lotta, ma per caratteristiche io terrei fuori Lukaku e lo metterei a mezz’ora dalla fine. Arrivando in quel momento della gara, quello decisivo, è il giocatore fra i tre che può inventarsi quel qualcosa di diverso che ti risolve la partita. Meglio partire con Dzeko e Lautaro in questo senso. Se va bene e arrivi ai quarti di Champions League, tra le prime otto d’Europa, come puoi non tenerne conto? Certo se va male è dura.“

A L’Interista aveva parlato l’ex Rolando: “Me la cavo dicendoti che è una partita da godersi da spettatore, fra due grandissime squadre ed in un palcoscenico eccezionale. E sì, amo tanto entrambi i club. C’è un’Inter in Champions ed una in campionato. Quella vista in Europa è tosta, difficile da affrontare, uscita indenne da un gruppo difficilissimo. Dopo ognuno può vincere, l’Inter è fra le squadre che possono dire la propria. Sta giocando bene, ha le sue chances di arrivare fino in fondo alla competizione.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG