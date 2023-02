Sono queste le parole di Max Allegri, il tecnico della Juventus parla alla vigilia della sfida di Europa League.

Così in conferenza stampa, l’allenatore della Juventus, Max Allegri parla dell’assenza di Chiesa contro il Nantes: “Purtroppo non l’abbiamo ma lo sapevamo. Quando un giocatore sta dieci mesi senza giocare, poi rientra e fa due partite di seguito possono venire fuori degli acciacchetti che non sono niente di grave però condizionano il fatto che possa essere a disposizione. L’assenza di Chiesa preclude il fatto che non possiamo giocare con i tre davanti. Anche in previsione al fatto che la partita potrebbe durare 120′, dunque abbiamo bisogno di cambi con certe caratteristiche.“

Conclude così: “Non c’è un modo diverso, sono sempre partite europee difficili da giocare. Giovedì scorso abbiamo fatto una buona partita: purtroppo abbiamo fatto solamente un gol e ne abbiamo subito uno in una delle due occasioni in cui abbiamo concesso un contropiede a loro. Domani dobbiamo stare ancora più attenti visto che loro in contropiede sono molto bravi.“

