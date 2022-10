Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo la vittoria con il Viktoria Plzen può gustarsi gli ottavi di finale di Champions League

Oggi Inzaghi sorride, felicemente agli ottavi di Champions dopo l’abbondante 4-0 sul Viktoria Plzen. Mentre di Conte rimane il primo piano livid mentre urla “Why?” al termine di Tottenham-Sporting Lisbona, quando il Var gli ha cancellato il gol di Kane. Il suo Tottenham sarà costretto a giocarsi tutto all’ultima giornata. Vero è che parte come primo, ma è un girone talmente complesso il suo che in caso di sconfitta può finire come terzo. Una situazione già vissuta da Conte e proprio con l’Inter due anni fa. Alla quinta giornata i nerazzurri andarono a riconquistarsi il diritto alla speranza andando a vincere 3-2 a Moenchengladbach (gol di Darmuan e doppietta di un super Lukaku, che anche ieri si è regalato una bella quinta giornata…).

La classifica recitava così: Borussia 8 punti. Shakhtar e Real Madrid a quota 7. Inter ultimo a 5, ma con possibilità di rientro vista l’opportunità del match casalingo contro gli ucraini. E, invece, alla prova del fuoco Conte fallì, non andando oltre lo 0-0 in un San Siro stupito del mancato raggiungimento del bersaglio. Nel frattempo il Real superò agilmente 2-0

il Borussia, che comunque riuscì a qualificarsi agli ottavi. «Quando c’è da giocare, i miei ì giocano», disse un soddisfatto Zidane, trascinato da un favoloso Benzema. Tra una settimana capiremo se anche Conte potrà esternare un concetto simile o se il passaggio del girone sarà un’altra volta un’impresa per lui impossibile (visto che si ricorda in questi giorni come la Juve di Allegri sia tornata ai tempi di quando l’allenava Antonio e si fermava nel pantano innevato di Istanbul).

