Juventus-Udinese ha avuto la sua risoluzione a 4 minuti dal termine con la rete di Danilo determinata dalla combinazione tra Paredes e Chiesa. Una vittoria di corto muso, secondo ormai la definizione corrente, a maggior ragione visto che anche tre giorni prima i bianconeri hanno ottenuto i 3 punti giocando con l’orologio a Cremona con la rete di Milik.

Ma anche l’ultimo 1-0 verificatosi in Juventus-Udinese fu praticamente identico. E in quel caso, sulla panchina bianconera c’era Antonio Conte, passato alla Storia per un modo di affrontare le partite considerato antitetico a quello del suo successore. Nel 2013-14 il successo sui friulani (guidati da Guidolin) venne propiziato da una deviazione di Fernando Llorente. Stessa porta, stesso epilogo. E invece del corto muso, si parlò di ultimo respiro, per 3 punti ugualmente importanti.

Do you remember? Juve-Udinese, il corto muso di Allegri come Conte

