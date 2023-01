Sampdoria-Napoli, con le enormi emozioni legate al saluto del suo popolo a Gianluca Vialli, può certamente avere fatto fare una riflessione sul tempo che passa. Restando alle questioni di campo, è davvero sorprendente vedere come tutto cambia, meno Osimhen.

Esattamente due anni fa, il nigeriano andò a chiudere sul 2-0 una gara con lo stesso andamento di quella di ieri: vantaggio partenopeo nel primo tempo con Fabian Ruiz e chiusura nella ripresa. Il bomber nigeriano, cresciuto in concretezza, stavolta la gara l’ha aperta, causando anche il rosso di Rincon. A guardare le panchine c’è da rimanere allibiti: Stankovic vs Spalletti ieri; Ranieri vs Gattuso all’epoca, in quello che oggi sarebbe un Cagliari-Valencia alquanto improbabile. Sì, il tempo passa…

