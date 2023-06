Josh Doig pronto a lasciare il Verona dopo una sola stagione: il terzino a un passo dal trasferimento al Bologna

Come riferito da Sky Sport, Josh Doig sarebbe in procinto di lasciare il Verona per passare al Bologna dopo una sola annata in gialloblù.

Decisiva l’accelerata emiliana con l’offerta da 6 milioni di euro per rilevare il cartellino dello scozzese, pronto a confermarsi dopo la buona prima stagione d’esordio.

