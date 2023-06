L’ex difensore Mark Iuliano ha qualche dubbio sull’attaccante francese.

Mark Iuliano a TMW Radio ha detto la sua su Davide Frattesi e Marcus Thuram. “40 milioni per Frattesi? Se vediamo i prezzi in giro, ci siamo. Per una squadra italiana sono tanti, ma il valore del calciatore è evidente. È un giocatore pronto per il salto. Prendi Frattesi a 40 e lo rivendi in Premier a 90 prima o poi”.

Davide Frattesi

“Thuram? Voglio vederlo in vari moduli prima di capire se sia un giocatore da Inter, Milan e Juventus. Negli spazi ha delle caratteristiche incredibili, ma c’è curiosità per capire se le sue caratteristiche si poggiano bene nel comparto squadra che verrà. Ho un dubbio: il 3-5-2 è un modulo un po’ noioso per le punte“.

