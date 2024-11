Dopo il cambio di modulo che ha stupito tutti e confezionato la splendida vittoria al Bernabeu torna la Serie A ed il portoghese rilancia un giocatore in particolare.

Nel cuore della Serie A, il calcio italiano si prepara a vivere una giornata ricca di emozioni con l’incontro tra due squadre che attraversano momenti diversi: il Cagliari e il Milan. Questo match, che si svolgerà allo stadio Unipol Domus di Cagliari sabato 9 novembre alle ore 18:00, rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni di entrambe le formazioni nella 12^ giornata della stagione 2024/2025.

Mentre il Milan arriva da un trionfante successo contro il Real Madrid, cercando di mantenere il ritmo e lo stile di gioco che lo hanno portato alla vittoria, il Cagliari di Davide Nicola si prepara a dar battaglia per conquistare punti preziosi.

Le strategie di Fonseca

La guida del Milan, Paulo Fonseca, ha in mente alcune modifiche significative per la formazione che scenderà in campo. Dopo il trionfo europeo, l’obiettivo è quello di confermare l’ottimo stato di forma e la qualità del gioco espresso finora, nonostante le assenze forzate. L’infortunio di Alvaro Morata costringe Fonseca a ripensare l’attacco, scegliendo Tammy Abraham come punta centrale. Nella zona trequarti, il talento di giocatori come Rafael Leao e Christian Pulisic sarà confermato per dare profondità e imprevedibilità all’azione offensiva milanista. In difesa, la coppia centrale formata da Malick Thiaw e Fikayo Tomori avrà il compito di blindare la retroguardia, supportata sui lati da Emerson Royal e Theo Hernandez.

Il rientro tra i titolari

Dopo la panchina del Bernabeu dovuta all’eccellente idea di Paulo Fonseca di modificare tatticamente il Milan con l’ingresso in campo di Musah ad arginare Vinicius Jr. ora dovrebbe toccare nuovamente a Samuel Chukwueze riprendersi il posto sulla fascia sinistra offensiva rossonera. Un rientro nell’undici titolare che testimonia la fiducia di Paulo Fonseca nelle strappi e nelle giocate del nigeriano che nelle ultime partite è sempre stato positivo.

Samuel Chukwueze

L’importanza dei sostituti

In un match dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza, l’attenzione si sposta anche sui giocatori che potrebbero entrare a gara in corso. Francesco Camarda, pur non partendo titolare, rappresenta un’opzione offensiva di spessore per il Milan, capace di offrire soluzioni alternative in fase di attacco. Loftus-Cheek, Okafor e Pavlovic rappresentano altre tre opzioni da gestire a partita in corsa per un Fonseca che da qualche settimana ha iniziato a fidarsi maggiormente della rosa a sua disposizione.

Un incontro ricco di aspettative

Il confronto tra Cagliari e Milan si annuncia dunque come un incontro di alto livello, in cui strategie, talento individuale e momenti di forma si intrecceranno per offrire uno spettacolo calcistico di qualità. I milanisti cercano conferme e continuità, i sardi puntano a sorprendere: l’attesa è ormai al culmine, con tifosi e appassionati pronti a vivere un’altra appassionante pagina della Serie A 2024/2025.

