Storicamente poco protagonista in questa competizione il Milan entra in scena domani per gli ottavi di finale in gara secca. Come interpreterà Fonseca la gara contro il Sassuolo?

In un contesto sportivo in cui ogni partita conta e ogni trofeo ha la sua importanza il Milan si appresta a intraprendere una sfida che potrebbe iniziare a definire il percorso della sua stagione.

Nonostante sia una competizione chiaramente vista come secondaria rispetto a campionato e Champions League, la Coppa Italia rappresenta un’opportunità significativa per i rossoneri, un trofeo che manca nella bacheca del Diavolo da oltre due decenni.

Il secondo titolo rossonero di Carlo Ancelotti

L’ultimo successo del Milan in Coppa Italia risale al lontano 2003, quando, sotto la guida di Carlo Ancelotti, i rossoneri si imposero sulla Roma aggiudicandosi la coppa nazionale nazionale pochi giorni dopo la trionfale notte di Manchester in Champions League contro la Juventus. Dopo 21 anni la Coppa Italia continua a sembrare un obiettivo raggiungibile ed un modo per arricchire una stagione che, allo stato attuale delle cose, sembra che difficilmente avrà altri sbocchi vincenti. La Coppa Italia, pur non essendo il trofeo più prestigioso in palio, rappresenta comunque una conquista importante, in grado di salvare una stagione e rimpolpare il palmares di un club che non può star troppo senz vincere come il Milan.

Turnover necessario?

Con un calendario fitto di impegni e la prospettiva di una partita ogni tre giorni, tra impegni di club e nazionali, Paulo Fonseca si trova di fronte alla sfida di gestire al meglio la rosa a sua disposizione. La necessità di far rifiatare alcuni elementi chiave del suo schieramento si scontra con l’importanza di non sottovalutare nessun avversario e di non snobbare la Coppa Italia, nemmeno quando di fronte si trova una squadra di Serie B, seppur capolista, come il Sassuolo. La rotazione dei giocatori, quindi, deve essere attuata con intelligenza, evitando di compromettere lo spirito, l’atteggiamento con cui scendere in campo e le possibilità di passare il turno.

Paulo Fonseca

Un’opportunità da non sprecare

La partita contro il Sassuolo non è solo un impegno da onorare tra due sfide di campionato. È un’occasione per tenere viva la speranza di un successo stagionale, una possibilità per il Milan di avvicinarsi ad un trofeo che potrebbe non solo arricchire la propria bacheca ma anche rilanciare lo spirito e le ambizioni della squadra. In un anno in cui campionato e Champions League si prospettano trofei difficilmente raggiungibili la Coppa Italia emerge come un obiettivo concreto, un traguardo sul quale spendere con intelligenza le proprie energie.

