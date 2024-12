Questa sera andrà in scena l’edizione annuale del “Gran Galá del Calcio AIC” con la presenza del meglio della Serie A. Il Milan, nonostante il secondo posto della scorsa stagione, non avrá rappresentanti.

Una serata di gala dedicata al calcio, un evento che premia i protagonisti della stagione sotto i riflettori del Superstudio Maxi di Milano che si preannuncia ricca di emozioni per il mondo calcistico italiano.

La conduzione, affidata a volti noti come Federica Masolin e Fabio Caressa, detterá i tempi della celebrazione che tirerà le somme della scorsa stagione in Serie A. Eppure una nota: nonostante il Milan abbia ottenuto un buon secondo posto nella scorsa stagione di Serie A, dietro ad un’incontenibile Inter, nessuno dei suoi giocatori troverà posto nella Top 11 ideale.

Un gran galà all’insegna dell’eccellenza

L’edizione 2024 del Gran Galà del Calcio AIC si presenta come una serata di celebrazioni e riconoscimenti per i migliori talenti che hanno illuminato la stagione calcistica italiana. Tra i premi assegnati spiccano quelli dedicati all’Allenatore dell’Anno, all’Arbitro dell’Anno, alla Società dell’Anno, così come le distinzioni per il Miglior Giovane di Serie B e per i migliori gol sia maschili che femminili. Uno spettacolo che si dipanerá tra passione sportiva, protagonisti e riconoscimenti, destinato a lasciare un segno nel panorama calcistico italiano.

Rossoneri esclusi, perché?

Nonostante sia finito al secondo gradino del podio durante l’ultimo campionato, il Milan non vedrà alcuno dei propri calciatori calcare il palco del Galà tra i premiati nella Top 11 della Serie A. Candidati di rilievo come Maignan, Theo Hernandez e Leao resteranno a guardare, nonostante le aspettative e le prestazioni di alto livello fornite durante la stagione passata. Tale esclusione pone l’accento su un aspetto per certi versi controverso dei premi: i criteri di selezione che guidano l’assegnazione dei riconoscimenti, basati sui voti di calciatori e calciatrici, possono talvolta divergere dall’opinione pubblica e dai tifosi che, dal canto loro, in questa particolare manifestazione, hanno avuto diritto di voto solo come giudici del Miglior Gol.

L’unico rossonero ed i candidati

Nell’ambiente festoso e ricco di aspettative che caratterizzerá il Gran Galà, l’unica figura a rappresentare il Milan sarà Paolo Scaroni. Il presidente del club rossonero parteciperà all’evento grazie all’invito ricevuto da Enel, uno degli sponsor principali della serata.

