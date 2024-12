In fase di commento al weekend di Serie A lo scambio di opinioni tra Giancarlo Marocchi e Paolo di Canio su Sky porta quest’ultimo ad usare termini decisamente netti verso un giocatore del Milan in particolare.

Nel panorama calcistico italiano due figure note tra gli opinionisti come Giancarlo Marocchi e Paolo Di Canio non mancano mai di suscitare interesse con le loro opinioni spesso nette sul gioco e sui giocatori in oggetto.

Recentemente, durante una trasmissione su Sky Sport, hanno condiviso i loro pensieri sul valore attuale della rosa del Milan, offrendo un’analisi che spazia dal potenziale nascosto tra le file rossonere fino a giudizi più critici su alcune recenti scelte di mercato del club.

Potenziale e Scelte Difficili

Marocchi, ex centrocampista della Juventus, ha aperto la discussione evidenziando la qualità e la profondità della squadra rossonera. Secondo lui, il Milan possiede un organico di 20 giocatori, ciascuno con qualità che li rendono preziosi per la squadra. Il vero dilemma per l’allenatore risiede nella scelta degli undici titolari, un compito complicato dall’abbondanza di talento che può portare a formazioni diverse a seconda delle preferenze del momento. Questa ricchezza di opzioni, seppur positiva, porta con sé il compito arduo di trovare quel perfetto equilibrio in campo che rispecchia la migliore sinergia possibile tra gli undici prescelti.

Di Canio non le manda a dire

Il discorso si è poi spostato su uno dei nuovi arrivi, Emerson Royal, con Di Canio che ha espresso un giudizio decisamente critico. L’ex attaccante non ha fatto mistero del suo scetticismo riguardo l’adattabilità e il valore aggiunto di Emerson al progetto tecnico del Milan. Queste le sue parole: “Il Milan non avrebbe mai dovuto prendere Emerson Royal, non è un giocatore da Milan e non ti fa fare il salto di qualità rispetto a Calabria. Addirittura al Tottenham i tifosi gli facevano i cori contro, non sa fare quasi nulla. E io non capivo come faceva a giocare con tutti gli allenatori. Poi se va alla Fiorentina, magari fa una bella figura. Se l’hanno preso è perché Calabria dava ancora meno garanzie”.

Emerson Royal

Non sempre si può interpretare

La discussione tra Marocchi e Di Canio riflette da un laro la complessità nell’interpretazione del valore e del potenziale di una rosa come quella del Milan, la fiducia nelle capacità e nella profondità della squadra mentre dall’altro le perplessità, per usare un eufemismo, su come specifiche scelte di mercato (in questo caso l’acquisto di Emerson Royal) possano risultare ad alcuni in base ai loro punti di vista che però, nel caso specifico di Paolo Di Canio, affondano le radici in una profonda conoscenza del calcio ed in particolare della Premier League inglese.

