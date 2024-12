Col Milan ha sempre avuto un feeling particolare, mortifero per i rossoneri. Spesso accostato in fase di mercato ora vive una fase di carriera in cui cerca il rilancio.

Nel cuore della stagione entra in scena la Coppa Italia con gli ottavi di finale che vedono in programma domani sera a San Siro il match tra il Milan e la capolista della serie cadetta, il Sassuolo.

Tra mercato e tante sfide da avversari le due società hanno sempre avuto un rapporto elettrico con un giocatore che si è più volte distinto come una sorta di nemesi per i rossoneri, avendoli spesso presi di mira con prestazioni decisamente sopra le righe.

Trasferimento saltato

Il suo rapporto con il Milan avrebbe potuto prendere una direzione completamente differente durante l’estate del 2023. Stando a quanto riportato, Paolo Maldini aveva considerato il giocatore come una pedina fondamentale per rinforzare la fascia destra offensiva del Milan, sotto la direzione tecnica di Stefano Pioli. Tuttavia, con l’addio di Maldini dall’incarico direttivo, i piani di mercato hanno subito una decisa svolta orientandosi verso altre soluzioni quali Pulisic e Chukwueze per sostituire le partenze di Messias e Saelemaekers.

La preda preferita di Berardi: il Milan

Non è un segreto che, nel corso della sua carriera, Domenico Berardi abbia fatto del Milan la sua vittima prediletta. Con undici reti all’attivo, di cui tre proprio sul terreno di San Siro, il talento offensivo dell’attaccante esterno si è manifestato in modo eloquente quando ha affrontato la squadra rossonera a partire da un clamoroso poker rifilato al Milan ben dieci anni fa al Mapei Stadium. Queste statistiche fanno sicuramente crescere un po’ la preoccupazione per la sua prestazione nel match di domani con la certezza che, pur non nel suo momento migliore in carriera ed al rientro da un lungo infortunio, Berardi rappresenti la minaccia più concreta per la difesa rossonera.

Domenico Berardi

Sfida lanciata

Questo contesto aggiunge una nota di particolare interesse alla sfida di Coppa Italia. Da un lato si ha la dimostrazione di come le scelte di mercato siano una sorta di sliding doors decisiva. Dall’altro, l’opportunità per Berardi di rimarcare ancora una volta il suo talento contro una squadra con cui avrebbe potuto legare il suo futuro in un modo diverso. Il match di domani non sarà solo una questione di passaggio del turno, ma anche un confronto carico di quelle sfumature personali e di mercato che rendono il calcio uno sport ricco di narrazioni sicuramente peculiari.

