Nell’incontro di ieri a Terni il Milan Futuro ha subito una nuova e pesante battuta d’arresto con una pesante sconfitta per 3-0 contro la Ternana di Ignazio Abate.

Daniele Bonera, alla guida della squadra, ha condiviso le sue riflessioni durante la conferenza stampa post-partita rivelando un dettaglio importante su due suoi giocatori.

Le sfide del Milan Futuro

Commentando la sconfitta, Bonera ha riconosciuto il lavoro svolto dall’ex compagno di squadra e attuale allenatore della Ternana, Ignazio Abate. Ha lodato le sue competenze tecniche e tattiche che rendono la Ternana una delle formazioni più temibili della categoria. Parlando delle difficoltà incontrate dalla sua squadra Bonera ha evidenziato come la giovane età e la mancanza di esperienza in momenti cruciali del match abbiano inciso sul risultato finale, fenomeno che considera parte integrante del percorso di crescita dei suoi ragazzi.

Verso la prima squadra

Bonera ha chiarito come le sostituzioni di Alex Jimenez e Davide Bartesaghi siano state dettate dalla necessità di prepararli per un eventuale panchina o anche titolarità con il Milan di Paulo Fonseca in vista del match di domani in Coppa Italia a San Siro contro il Sassi lo. Bonera ha specificato che l’obiettivo era concedere a ciascuno dei due un tempo di gioco predeterminato ed ha enfatizzato l’importanza di questo processo di crescita, pur in una partita che ha evidenziato un’ampia differenza di età ed esperienza rispetto agli avversari.

L’approccio alle seconde squadre

Infine, Bonera ha toccato il tema della protesta dei tifosi sulla presenza delle seconde squadre in Serie C, evidenziando come, nel suo contesto lavorativo quotidiano, l’obiettivo sia quello di preparare giovani atleti al calcio professionistico. Ha sottolineato il valore di guidare ragazzi che hanno già debuttato in palcoscenici prestigiosi come la Champions League e la Serie A, rimarcando la soddisfazione nel contribuire alla loro crescita e preparazione al livello successivo.

