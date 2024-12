L’uomo del momento in casa rossonera ha una storia personale particolarmente curiosa ed un’esultanza, che ormai ci fa vedere spesso, tutta da spiegare.

Il calcio, quel teatro di sogni dove le storie più incredibili prendono forma e diventano realtà. Tra queste, balza agli onori delle cronache sportive la parabola ascendente continua di Tijjani Reijnders, il centrocampista rossonero che da due mesi pieni occupa con prepotenza le pagine sportive calcistiche italiane ed internazionali.

Ma la sua non è stata una scalata ordinaria; l’itinerario che ha portato Reijnders a diventare una stella del Milan è un viaggio ricco di umiltà, lavoro e, naturalmente, talento.

Un talento inaspettato

Reijnders, oggi acclamato come uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano e non solo, ha iniziato il suo percorso lontano dai riflettori, nella modestia del campionato dilettantistico olandese vestendo la maglia del CSV’28. Nonostante le sue origini umili, il suo talento non ha tardato a manifestarsi, trascinando con sé promesse di un futuro luminoso.

L’ascesa, con intelligenza

Che faceva lì a 16 anni tra i dilettanti del CSV? Come ha raccontato AD, papà Martin voleva trasferirlo allo Zwolle dalla società proprietaria del cartellino, il Twente, che però chiedeva un indennizzo. Così, ecco la strategia: fare un anno tra i dilettanti al CSV, allenandosi già con lo Zwolle, trasgerendosi gratuitamente dal Twente allo stesso Zwolle un anno dopo. Un sedicenne tra gli adulti. “L’unica differenza con noi era che Tijjani non beveva birra dopo la partita”, ha raccontato l’ex compagno Anel Zdionica.

Supermercato, San Siro e quell’ esultanza

La vita di Reijnders non è stata sempre costellata di successi. Prima di brillare sul campo, ha dovuto confrontarsi con la realtà di un lavoro al supermercato, dove tra una sessione di allenamento e l’altra, sistemava gli scaffali. Ma ne è valsa la perche tra Zwolle, AZ Alkmaar e finalmente Milan Tijani è letteralmente esploso costruendosi anche una vita familiare serena e ricca di soddisfazioni. Ogni volta che Reijnders segna, celebra con una esultanza che è diventata ormai una sua firma: una X formata incrociando le braccia dedicata a suo figlio, Xavién.

