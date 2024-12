Domani a San Siro arriva il Sassuolo capolista della Serie B per gli ottavi di finale di coppa Italia in gara secca. Fonseca ha intenzione di concedere un occasione a molti rossoneri.

In vista dello scontro di domani a San Siro negli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025, il Milan guidato da Paulo Fonseca è pronto a rivoluzionare la propria formazione in vista del match contro il Sassuolo.

La partita, che si terrà al glorioso stadio di casa dei rossoneri domani, martedì 3 dicembre, alle ore 21:00 vedrà i rossoneri cercare di avanzare nel torneo nazionale con una squadra che potrebbe presentare diversi volti nuovi.

Un debutto atteso al San Siro

Dopo una sessione di allenamenti ripresa subito in seguito all’ultimo impegno di campionato, Fonseca sembra propenso a sperimentare con la sua formazione. Questa decisione potrebbe portare all’esordio di alcuni giocatori e al rimescolamento di alcune posizioni chiave in campo, con l’obiettivo di affrontare al meglio la sfida contro il Sassuolo mantenendo la rosa fresca e rodata in vista di un dicembre intenso.

La porta ed il pacchetto difensivo

La porta del Milan potrebbe vedere un avvicendamento con Marco Sportiello, al rientro dopo il lungo infortunio patito nella tournée estiva, che sostituirà Mike Maignan. Altrettanto significativo è il possibile rinnovo completo della linea difensiva come da ormai classica usanza di Paulo Fonseca con Calabria, Tomori, Pavlović, e Terracciano come possibili titolari. Per i due terzini rossoneri si tratterebbe di continuare il rodaggio visto i pochi minuti accumulati fino ad ora in stagione.

Francesco Camarda

Centrocampo e attacco: un mix

Il centrocampo vede la probabile conferma di volti noti quali Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, mentre Kevin Zeroli, papabile di titolarità fino a settimana scorsa, dovrà rinunciare alla partita per un fastidio muscolare. L’attacco presenta dubbi e opportunità, con Samuel Chukwueze sicuro sulla destra ed un ballottaggio tra Rafa Leão e Noah Okafor sulla sinistra. L’incertezza in avanti non si limita alle ali, ma si estende anche alla punta centrale, con Tammy Abraham e Francesco Camarda in lizza per un posto da titolare. Secondo match da titolare per il 16enne Francesco Camarda

