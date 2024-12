Con il prosieguo del campionato, il confermarsi di prestazioni importanti e nuove necessità, alcuni nomi importanti nel mirino dei rossoneri iniziano a ricevere attenzioni da più parti.

In quest’epoca di fervente attività di mercato nel mondo del calcio e con la finestra invernale a meno di un mese il Milan pare essere particolarmente arrivo nella ricerca di nuovi talenti per rafforzare la propria rosa.

Diverse sono le figure che emergono dall’osservatorio del direttore tecnico, Geoffrey Moncada, con l’intento di trovare il candidato ideale per vestire la maglia rossonera. Tra profili giovani, promettenti o già con una buona esperienza internazionale, la lotta per accaparrarsi i migliori talenti si intensifica, specialmente quando rivali di un certo calibro si frappongono sulla strada.

I bersagli del Milan

Il Milan, con l’obiettivo di rinvigorire il proprio centrocampo, ha messo gli occhi su più di un giocatore. Tra questi, emergono i nomi di Reda Belahyane dell’Hellas Verona, Warren Bondo del Monza, ma la luce dei riflettori sembra brillare con particolare intensità su Morten Frendrup, centrocampista del Genoa. Nato nel 2001 e di nazionalità danese, Frendrup sembra essere il profilo ideale per il salto di qualità cercato dal club rossonero. Con una valutazione di mercato intorno ai 20 milioni di euro, il giocatore non appare inaccessibile per le casse del Milan, sebbene la società ambisca ad ottimizzare le proprie spese durante la sessione di mercato invernale.

Il gioiello e la concorrenza

La strada per il Milan, tuttavia, non è sgombra da ostacoli. La Juventus appare come una diretta contendente per l’acquisto di Frendrup come scrive Tuttosport, mostrando interesse verso calciatore attraverso una formula di prestito con obbligo di riscatto. In un panorama di mercato già complesso, un altro talento appena ventenne seguito con grande interesse dal Milan, Nico Paz del Como, è entrato nei radar anche dell’Inter. Con i lariani che molto probabilmente abbasseranno la saracinesca per gennaio questo duello di mercato vedrà il suo culmine la prossima estate.

Moncada, Furlani e Scaroni

Rapporti privilegiati

Un fattore cruciale nel calciomercato è rappresentato dalle relazioni tra le società. I rapporti privilegiati tra Como e Inter avuti nelle scorse stagioni tra le due proprietà potrebbero infatti favorire il passaggio di Nico Paz, gioiello spagnolo naturalizzato argentino, ai colori nerazzurri. Questo fenomeno sottolinea l’importanza di una rete di contatti efficace e di strategie di mercato ben orchestrate per superare la concorrenza. Il Milan però non starà a guardare.

