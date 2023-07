Dominguez Milan: il giocatore piace, fissato il prezzo a… Obiettivo di mercato dei rossoneri, ecco la posizione del Bologna

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan non molla la presa per Dominguez, giocatore del Bologna e nuovo obiettivo dei rossoneri.

Il costo non è elevato: servono circa 10 milioni di euro per strapparlo al Bologna: il club non vorrebbe privarsene, ma non si opporrebbe più di tanto a una cessione.

