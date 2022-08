Massimo Donati, ex centrocampista del Milan, ha analizzato la nuova Serie A: rossoneri ancora competitivi per lo scudetto

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Donati ha dichiarato:

«È una bella Serie A, le grandi hanno fatto il loro dovere da subito e sono già in palla. Il Milan è ripartito da come aveva finito. L’Inter non molla mai, ci crede fino alla fine. Anche il Napoli mi ha fatto un’ottima impressione».

